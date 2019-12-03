Курс доллара по 24 гривни - это новая реальность для Украины - Милованов

По словам министра, импортерам и гражданам от укрепления курса становится легче.

Курс доллара на уровне 24 гривень - это новая реальность для Украины, где сложнее становится экспортерам, а импортерам и гражданам лучше.

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Об этом на брифинге о реформировании сферы занятости населения заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Курс доллара сейчас 24 гривни, и это новая реальность. Есть определенные факторы, почему так происходит", - сказал он.

По словам министра, курс может усиливаться от притока инвестиций или из-за покупки ценных бумаг, которых сейчас очень много покупается.

"Работаем над тем, чтобы рынок был сбалансирован. Экспортерам стало сложнее, импортерам и гражданам стало лучше, поскольку снижается инфляция. Мы ожидаем, что к концу года она будет на уровне 6-6,5 процентов", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 3 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,96 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

Официальный курс гривни к евро на 3 декабря установлен на уровне 26,41 грн/евро.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,94/23,96 грн/долл., к евро - на уровне 26,43/26,45 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 грн/долл.