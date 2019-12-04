Россия обещает "ответить" на санкции Украины

В российском правительстве уже готовят соответствующие документы.

Российское руководство «зеркально ответит» на продление Кабмином Украины спецпошлин на российские товары.

Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

«Ответ правительства РФ будет зеркальным. Соответствующие документы готовятся и будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву», – сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2020 года специальные пошлины против российских товаров.

Постановление от мая 2019 года предусматривает введение санкций на такие группы товаров, как промышленные, минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства. В том числе документом запрещалось ввозить железнодорожные вагоны с марта 2020 года.

На заседании 6 ноября Кабмин перенес дату вступления в силу данного постановления с 1 марта 2020 года на 20 ноября этого года.

Украина в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократила оборот внешней торговли товарами с Россией на 11% - до 2,34 млрд долл. США.