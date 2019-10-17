«Укрпошта» повысит тарифы: сколько придется платить

Компания с 1 января 2020 года повысит тарифы на пересылку отправлений на 10-12,5% в зависимости от их приоритета.

Акционерное общество «Укрпошта» с 1 января 2020 года в зависимости от приоритета посылки повысит тарифы на их пересылку на 10% для приоритетных отправлений и на 12,5% - для неприоритетных.

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Об этом сообщается в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) об утверждении предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи.

«Обращаем внимание, что Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи вступили в силу со дня их официального опубликования (опубликовано в Официальном вестнике Украины от 11.10.2019 № 78). Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи вводятся в действие с 01.01.2020 года», - сказано в сообщении.

Исходя из текста решения, «Укрпошта» с 1 января 2020 года повысит стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных и на 10% - для приоритетных отправлений.

Сообщается также, что стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом до 50 г, в частности, возрастет с 8 до 9 грн (неприоритетных) и с 10 грн до 11 грн (приоритетных), а также весом с 1 кг до 2 кг – с 32 грн до 36 грн (неприоритетных) и с 40 грн до 44 грн (приоритетных).

Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 г возрастет с 12 грн до 13,50 грн (неприоритетных) и с 15 грн до 16,50 грн (приоритетных), а также весом с 2 кг до 3 кг – с 40 грн до 45 грн (неприоритетных) и с 50 грн до 55 грн (приоритетных).

Кроме того, предельные тарифы на услугу по пересылке рекомендованных отправлений повысятся на 14,2% - с 7 до 8 грн.

В то же время, стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу осталась на уровне 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2019 года «Укрпошта» получила 221,4 млн гривен чистой прибыли против 295,2 млн гривен чистого убытка в первом квартале 2018 года.

В июле «Укрпошта» заявила о необходимости увеличить тариф на доставку пенсий, без чего она откажется доставлять пенсии с 1 января 2020 года.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.