Депутаты приняли закон об обмене налоговой информацией с США

В конце октября Рада ратифицировала соглашение между правительством Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил.

Верховная Рада приняла закон, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией соглашения между правительством Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA).

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За принятие соответствующего законопроекта (№2103) во втором чтении и в целом проголосовали 302 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что ко второму чтению были учтены все правки.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части определения понятий: подотчетный счет и его владельцы, финансовый агент и финансовый счет. Также документом определены особенности представления отчетности по подотчетным счетам, сбор и получение налоговой информации контролирующими органами от финансовых агентов.

Кроме того, документом предусмотрено наложение штрафа за непредставление, представление с нарушениями или с недостоверными сведениями или ошибками отчетов о подотчетных счетах (указанная норма направлена, в первую очередь, на стимулирование финансовых агентов соблюдать законодательство об обязанности представления отчета о подотчетных счетах).

Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительством Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA).