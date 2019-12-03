Дистанционная работа и гибкий график: Милованов рассказал о реформировании сферы занятости

Милованов предлагает ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде и разрешить дистанционную работу. По словам министра, трудовые книжки не отменяются, но вместе с тем будет электронный реестр.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде и разрешить работать дистанционно и по гибкому графику.

Читайте такжеВ Украине отпуск за свой счет могут увеличить до 30 дней

Об этом министр сказал во время брифинга о реформировании сферы занятости населения.

"Сейчас трудовой договор можно заключать в письменной и устной форме, мы хотим сделать так, чтобы договор был только в письменной форме, чтобы не было недосказанности, что что-то пообещали, а потом не дали", - сказал он.

Министр отметил, что предлагается также разрешить дистанционную работу и гибкий график работы, и ввести требование выплачивать заработную плату исключительно в денежной форме.

"Мы предлагаем в законе четко прописать признаки, что является трудовыми отношениями. Мы отменяем советскую трудовую бюрократию актов... Мы защищаем на уровне закона фундаментальные права работника, также права бороться за свои права. Будет усиление возможности забастовок", - сказал он.

Также Милованов добавил, что трудовые книжки не отменяются, но вместе с тем будет электронный реестр.

По словам министра, пока не ясно, каким образом будут внесены изменения: принятие нескольких отдельных законопроектов или изменений в Трудовой кодекс.

По информации Милованова, также будет разработан отдельный законопроект о профсоюзах, который будет регулировать взаимоотношения с ними.

«Изменения в нормы о профсоюзах будут. Но они принимаются, чтобы выровнять права профсоюзов и дать возможность настоящим профсоюзам защищать работников», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Верховной Раде обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового кодекса до 1 января 2020 года.

В Украине действующий Кодекс законов о труде был принят еще в 1971 году. По мнению бизнеса, документ устарел и не соответствует современным реалиям.