Сколько стоит доллар: свежие курсы валют

Официальный курс НБУ на 29 ноября: 100 USD – 2403,5575 гривни; 100 EUR – 2645,115 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2403,5575 (28 ноября – 2398,4391)

100 EUR – 2645,115 (28 ноября – 2640,4416)

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,98/24 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,40/26,41 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 28 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,98 гривни/доллар, что соответствует максимальному значению за период с января 2016 года, или почти за 4 года, установленному на 27 ноября.