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НБУ хочет повысить долю расчетов платежными картами до 55%

09:11, 29 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на слова заместителя главы НБУ Сергея Холода.

"Доля безналичных расчетов платежными картами уже достигла около 50%, что полностью соответствует планам НБУ, согласно которым до конца 2020 года доля безналичных расчетов должна составлять 55%", - сказал Холод.

По его словам, большую роль в популяризации cashles-платежей играет расширение бесконтактной платежной инфраструктуры и новации, например, увеличение количества POS терминалов, средств для осуществления бесконтактной оплаты.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины предлагает предприятиям торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО), предоставить возможность держателям платежных карт получать наличные из касс этих предприятий. Проект соответствующего постановления обнародован для общественного обсуждения, которое продлился до 15 декабря.

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Теги: #карты#карточка#платежные карты#безналичный расчет