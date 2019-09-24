Пересекли экватор: украинцы все чаще используют платежные карты

Украинцы нарастили долю безналичных платежей с платежными картами до 50%. Показатель развития инфраструктуры для бесконтактных платежей в нашей стране – один из лучших в мире.

Доля безналичных платежей с использованием платежных карт в Украине выросла до 50% с 45% на начало года.

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Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод в ходе Visa Cashless Forum 2019.

«С каждым годом население Украины все чаще осуществляет безналичные расчеты в повседневной жизни. Сейчас мы почти пересекли экватор – доля безналичных расчетов платежными картами достигла почти 50%», - сказал Холод.

По его словам, 8 из 10 операций с картой – безналичные.

Кроме того, Холод назвал показатель развития инфраструктуры для бесконтактных платежей в нашей стране одним из лучших в мире: «Сегодня уже почти 86% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты. Такие показатели одни из лучших в мире».

Как сообщал УНИАН, согласно статистике НБУ, показатели количества и объема операций с использованием выпущенных украинскими банками платежных карт в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 28% каждый – до 2,352 млрд операций и 1,667 трлн грн соответственно.