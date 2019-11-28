В Украине предлагают создать спецсуд по интеллектуальной собственности и экономической конкуренции

По оценкам АМКУ, экономика Украины теряет от конкурентных нарушений порядка 20% ВВП.

В Украине предлагается создать единый Высший специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности и экономической конкуренции.

Как информирует пресс-служба парламента, об этом сообщила председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

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По ее словам, этот суд будет рассматривать все споры в сфере конкуренции и государственной помощи субъектам хозяйствования (кроме обжалования процедуры публичных закупок) как в первой, так и в апелляционной инстанциях.

По словам председателя подкомитета, не обеспеченный должным образом принцип нейтральности в конкуренции между субъектами хозяйствования государственной и частной формы собственности, неэффективная система решения конкурентных споров в судах и несовершенство системы обжалования в сфере публичных закупок, по оценкам АМКУ, приводят к ежегодным потерям экономики Украины от конкурентных нарушений на уровне 20% ВВП.

Также во время публичного обсуждения конкурентно-антимонопольной реформы, которое провел Комитет по вопросам экономического развития, речь шла о совершенствовании системы возмещения ущерба в судебном порядке.

Как сообщал УНИАН, ВР решила провести 16 декабря парламентские слушания о построении эффективной системы охраны интеллектуальной собственности.

Кабинет министров до 30 ноября должен подготовить и подать в ВР тиражированные для народных депутатов информационно-аналитические материалы по вопросу парламентских слушаний и соответствующие предложения к рекомендациям парламентских слушаний, определить докладчика по данному вопросу.