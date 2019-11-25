Почем сегодня валюта: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 25 ноября: 100 USD – 2416,4262 гривни; 100 EUR – 2672,0841 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 25 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2416,4262 (22 ноября – 2419,3689)

100 EUR – 2672,0841 (22 ноября – 2683,322)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу к закрытию торгов установились на уровне 24,10/24,12 гривни/доллар, что на 5 копеек выше уровня закрытия торгов в предыдущие три дня – во вторник, среду и четверг.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро в пятницу установились на уровне 26,62/26,64 гривни/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.