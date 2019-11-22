Гривня вышла из трехдневного ступора и укрепилась к доллару

Котировки гривни к евро выросли на 14 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу к закрытию торгов установились на уровне 24,10/24,12 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия торгов в предыдущие три дня – во вторник, среду и четверг.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,62/26,64 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на понедельник, 25 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,1643 грн/долл., к евро – на уровне 26,7208 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 21 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,15/24,17 грн/долл., что соответствует уровню закрытия торгов в предыдущие два дня – во вторник и в среду.