В Украине в тестовом режиме запущена онлайн-система жалоб на таможню

Каждая жалоба будет рассматриваться не более 5 дней.

В Украине в тестовом режиме запущена в работу онлайн-система жалоб на работу Государственной таможенной службы Украины.

Об этом сообщил глава ГТС Украины Максим Нефедов на своей странице в сети Facebook.

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«План такой: до 5 рабочих дней на рассмотрение жалобы относительно работы Новой таможни, попробуем отвечать по сути, человеческим языком, вся коммуникация исключительно в электронной форме», - написал Нефедов.

По его словам, в каждом регионе Украины выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы, а на центральном уровне будут отслеживаться статистика и объективность ответов.

«Это инструмент реакции на проблемы, а не спама, к примеру, «снизьте пошлину» или «расскажите, как импортировать белых медведей». На такое отвечать не будем. С декабря планируем имплементировать этот же интерфейс в общий контактный центр Кабмина, который реализует Дмитрий Дубилет (министр Кабинета министров - УНИАН)», - подчеркнул глава Таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Нефедов написал в сети Facebook, что Совет бизнес-омбудсмена в Украине, представляющий и защищающий интересы бизнеса в государственных органах, за год получил 75 жалоб бизнеса на работу таможни.

По словам главы Государственной таможенной службы, в основном бизнес жалуется на сроки таможенных процедур, сложность возврата переплат, невыполнение таможней судебных решений.

Ранее Государственная таможенная служба Украины запустила онлайн-сервис расчета таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автотранспортных средств, в базе которого доступна ценовая информация по более 2,3 тыс. моделей.