В Украине зарегистрированы все 16 новых региональных таможен – Нефедов

Также глава Государственной таможенной службы сообщил, что на всех 16 таможнях назначены исполняющие обязанности.

По состоянию на утро пятницы в Украине зарегистрированы все 16 новых региональных таможен.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Напоминаю, это промежуточная структура - с 26 делаем 16, а в следующем году останется только одна (но для этого еще нужны изменения в закон, которые уже находятся в парламенте). Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - написал он.

Нефедов также сообщил, что на всех 16 таможнях назначены исполняющие обязанности – это либо бывшие руководители таможен, которые ликвидируются (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей и руководители таможенных постов, либо работники центрального аппарата ГТС.

"Все согласились на понижение по должности, чтобы перейти как исполняющий обязанности, а не на твердые должности. Их задача - зарегистрировать таможни, перевести тех людей, которых мы забираем на свою лодку, и начать работу. После этого начнем конкурсы на постоянных руководителей и заместителей, приглашаем всех подаваться", - написал он.

В сообщении также уточняется, кто именно был назначен исполняющим обязанности на новых региональных таможнях: Азовская таможня - Владимир Денисов, Буковинская - Илья Самушко, Волынская - Наталья Туман, Галицкая - Владимир Цабак, Днепровская - Константин Шалай, Закарпатская - Виктор Иванус, Энергетическая таможня - Андрей Хомяк, Киевская - Антон Борисенко, Координационно-мониторинговая таможня - Александр Бевза, Одесская - Евгений Кодис, Северная - Петр Коростовский, Подольская - Виктория Ерофеева, Полесская - Алексей Мужев, Слобожанская - Максим Любченко, Восточная - Светлана Форощук и Черноморская таможня - Александр Шуцкий.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

По словам руководителя Таможенной службы, уже выбраны 16 исполняющих обязанности руководителей региональных таможен для регистрации юридических лиц, из которых назначены 12.

Кроме того, государственную регистрацию как юридические лица получили 11 таможен, тогда как в целом планируется завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года. В Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.