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Доллар немного подорожал: свежие курсы

08:35, 22 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2419,3689 (21 ноября – 2418,3603)

100 EUR – 2683,322 (21 ноября – 2674,4647)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 21 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,15/24,17 грн/долл., что соответствует уровню закрытия торгов в предыдущие два дня – во вторник и в среду.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,76/26,78 грн/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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