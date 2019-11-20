Гончарук заявил об огромном прогрессе в работе с МВФ

Премьер ожидает результатов этой работы в ближайшее время.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает огромный прогресс в работе с Международным валютным фондом, миссия которого завершает работу в Киеве в пятницу 22 ноября, и ожидает результатов этой работы в ближайшее время.

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Об этом Гончарук заявил на брифинге по итогам заседания Кабинета министров, отметив, что продолжение переговоров с МВФ полгода – это нормальное явление, и работа с кредитором продолжается постоянно.

«Я считаю, что в работе с Международным валютным фондом огромный прогресс за последние два месяца. Мы намного лучше понимаем друг друга и сделали много шагов навстречу. Я вижу огромный прогресс и ожидаю, что эта работа даст результаты в ближайшее время», - сказал премьер.

Также он отметил, что оптимистично настроен относительно сроков достижения договоренностей, ожидая прогресса уже в этом году, но воздержался от прямого ответа относительно старта новой программы.

Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве, как и планировала, 14 ноября.

Миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

Согласно заявлению послов стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония), новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины.