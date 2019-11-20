Новая программа МВФ очень важна для стабильности Украины - послы G7

Также это важно для будущего реформ, отмечает "Группа поддержки" Украины французского председательства в G7.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) считают, что новая программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины.

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Об этом сообщает "Группа поддержки" Украины французского председательства в G7 в Twitter.

"Встреча G7 с миссией МВФ в Украине, сегодня утром. G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, которое принесет долгосрочную пользу Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве, как и планировала, 14 ноября.

Миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

В Национальном банке Украины прогнозировали получение первых двух миллиардов долларов по новой программе уже к концу года.