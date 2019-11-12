Сколько стоит доллар: свежие курсы НБУ

Официальный курс НБУ на сегодня, 12 ноября: 100 USD – 2451,1018 гривни; 100 EUR – 2706,2615 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 12 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2451,1018 (11 ноября – 2450,1887)

100 EUR – 2706,2615 (11 ноября – 2703,5382)

Как сообщалось ранее, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке вчера, 11 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,49/24,51 гривни/доллар, что соответствует уровню закрытия торгов в пятницу и в четверг.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,02/27,05 гривни/евро, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.