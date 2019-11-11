НБУ ужесточил правила оценки банками риска по валютным ОВГЗ

Регулятор обязал банки оценивать риск с учетом рейтингов страны от международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service.

Национальный банк ужесточил для банков правила оценки кредитного риска по валютным государственным облигациям Украины, обязав оценивать такой риск с учетом рейтингов страны от международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service.

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Как сообщается на сайте НБУ, ранее все ценные бумаги правительства Украины учитывались с нулевым риском, но теперь нулевой риск будет определяться только для государственных облигаций в гривне.

Отмечается, что для постепенной адаптации банковской системы к изменению подходов предусмотрено поэтапное введение коэффициентов риска к валютным государственным облигациям Украины в течение следующего года.

Также сообщается, что правительство Украины в рамках среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2019-2022 годы планирует увеличить долю госдолга в национальной валюте, и такие намерения также подтверждаются меморандумом между Кабинетом министров и Национальным банком.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-сентябре 2019 года привлекло в государственный бюджет 194,816 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро. Данные за октябрь пока не обнародованы.