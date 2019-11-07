Реальный прожиточный минимум в Украине больше пенсий в два раза – экономист

Сейчас прожиточный минимум привязан к пенсиям, отметил эксперт.

Реальный прожиточный минимум в Украине составляет около 4000 гривень, что выше пенсии примерно в два раза.

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Об этом «Обозревателю» рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, комментируя заявления относительно того, что прожиточный минимум перестал быть показателем, по которому измеряется бедность.

"Вот скажите, пожалуйста, какая зависимость прожиточного минимума и заработной платы судьи? А у него там четыре тысячи этих прожиточных минимумов. Я, например, этой логики не понимаю вообще. Это глупость. И это иногда нас струит относительно повышения прожиточного минимума, потому что это приведет к каким-либо другим необоснованным расходам госбюджета, поэтому отвязывать однозначно нужно. У нас сегодня есть два прожиточных минимума - это официальный и реальный. Реальный прожиточный минимум как раз около 4000 грн", – отметил экономист.

Он также отметил, что сейчас прожиточный минимум привязан к пенсиям. И у нас основная масса пенсионеров получает до 2000 гривень, добавил Несходовский.