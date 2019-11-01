Ярославский единственный из большого бизнеса поддержал Зеленского по Донбассу - эксперты

На призыв Зеленского инвестировать в восстановление Донасса откликнулся только Ярославский.

Инвестиционный форум в Мариуполе удался. Зеленский впервые отважился сделать то, что было немыслимо для Порошенко. - обозначил, что эффективные экономические реформы невозможны без установления в Украине прочного мира, социально-экономической реинтеграции Донбасса, восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом пишет портал Дело в материале по результатам редакционного опроса известных экспертов на тему недавнем инвестиционном форуме в Мариуполе.

Издание отмечает, что одним из главных итогов форума для власти стало то, что и Президент, и правительство могут теперь демонстрировать западным партнерам реальный кейс готовности хотя бы одного из самых серьезных бизнесменов финансировать возрождение Донбасса после установления мира.

«Заявление Ярославского о том, что он готов инвестировать 100 млн долларов в восстановления донецкого аэропорта является сигналом о том, что в Украине есть люди, готовые осуществить реальное вложение денег в восстановление инфраструктуры после урегулирования конфликта», — подчеркнул глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Как сообщали СМИ, форум не ознаменовался ничем конкретным в плане заявлений инвесторов о готовности вкладывать деньги. И только владелец группы DCH Александр Ярославский, публично поддержал намерения Зеленского по Донбассу, анонсировав инвестпроект строительства нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного.

«Основной вопрос этого форума — восстановление Донбасса. Пока я сюда ехал, у меня появилось конкретное предложение правительству Украины: я готов инвестировать 100 млн долларов в строительство нового аэропорта в Донецке. Если будут все условия для строительства аэропорта, который был практически полностью разрушен, я готов заняться этим проектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании по строительству и эксплуатации аэропортов», — сказал Ярославский.

Напомним, что после мариупольского форума на российском ток-шоу одиозного для украинцев Владимира Соловьева развернулась бурная дискуссия по поводу идеи Ярославского. Но участвовавший в ней президент украинского аналитического центра Александр Охрименко заверил своих собеседников в серьезности намерений бизнесмена.

«Ярославский успешный украинский бизнесмен, который готов помочь после восстановления мира на Донбассе восстанавливать аэропорт. Как видите, есть инвестор. Как можно не доверять Ярославскому? Осталась самая малость — разоружить боевиков, убрать их с территории "ДНР", "ЛНР" — и аэропорт восстановят», — резюмировал Охрименко.