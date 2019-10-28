Отель "Днипро" в центре Киева продадут: Зеленский передал на приватизацию пять предприятий с баланса ДУСи

Все коммерческие предприятия, которые находятся в управлении ГУД, уже передаются Фонду госимущества или будут переданы в течение трех месяцев.

Президент Владимир Зеленский поручил передать Фонду государственного имущества пять государственных предприятий, которые находятся в управлении Главного управления делами (ГУД), для их дальнейшей приватизации.

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Об этом во время брифинга заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"Все коммерческие предприятия, которые находятся в управлении ГУД, уже передаются Фонду госимущества или будут переданы на приватизацию в течение трех месяцев", - сказала она.

По ее словам, в число переданных объектов вошли госпредприятия "Чайка", "Центр-сервис", "Технобуд" и "Украинские текоммуникационные сети". Также туда вошел отель "Днипро" в центре Киева, который планируют продать как объект большой приватизации.

"За эти месяцы мы вместе с командой провели инвентаризацию всех предприятий Государственного управления делами, выбрали первые пять, которые полностью готовы, по которым у нас нет запретов судов и других юридических ограничений на приватизацию. Все средства, которые мы ожидаем получить от приватизации, будут направлены в государственный бюджет", - отметила она, добавив, что доходы от приватизации пойдут на погашение госдолга и на финансирование проектов социально-экономического блока.

На следующем этапе планируется передать Фонду госимущества еще девять предприятий, среди которых - отель "Украина", комплексы в Пуще-Водице и Конча-Заспе, ликероводочный завод.

"Сейчас по ним продолжается инвентаризация и подготовительные работы. По некоторым из них мы в судах отстаиваем интересы государства", - пояснила Ковалив.

Как сообщал УНИАН, во время пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приватизация объектов, которые принадлежат Государственному управлению делами, будет проходить в три этапа.