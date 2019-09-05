Новые монеты номиналом 5 гривень появятся уже осенью (фото)

Глава Нацбанка Яков Смолий ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривень осенью.

Национальный банк Украины ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривен, анонсированного до конца текущего года, осенью.

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Об этом сообщил журналистам глава Нацбанка Яков Смолий.

"Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривень. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал он.

Как сообщает УНИАН, ранее Нацбанк уже заявлял о намерении выпустить в оборот монеты номиналом 5 гривень в 2019 году, 10 гривень – в 2020 году.

Справка УНИАН. В настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

Национальный банк с 1 октября выводит из оборота мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек, а с 25 октября вводит новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень.