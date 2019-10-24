В Украине могут запустить рынок "зеленых" облигаций: что это значит

Запуск рынка "зеленых" облигаций дает странам доступ к большой выборке инвесторов и способствует выполнению международных обязательств в «чистой» энергетике.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение «зеленых» облигаций в Украине, что, по оценкам экспертов, за 10 лет потенциально может привлечь 73 млрд долл. инвестиций в экологически чистые проекты.

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Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, которое совместно с экспертами разработало нормы правовых основ эмиссии «зеленых» облигаций.

«В парламенте зарегистрирован законопроект № 2284 от 17.10.2019, которым предусматривается введение «зеленых» облигаций в Украине и установление правил для участников этого рынка», - сказано в сообщении.

Отмечается, что документ предусматривает понятие «зеленых» облигаций и экологически чистых проектов, круг эмитентов «зеленых» облигаций, принципы раскрытия информации эмитентами, процедуры отчетности и использования поступлений, которые будут привлечены от инвесторов на финансирование или рефинансирование затрат экологически чистых проектов, а также защиту прав инвесторов, вкладывающих средства в «зеленые» облигации.

По информации ведомства, мировая практика показывает, что запуск рынка «зеленых» облигаций дает странам доступ к большому пулу инвесторов и способствует выполнению целей и международных обязательств в «чистой» энергетике, энергоэффективности, экологии.

Как сообщал УНИАН, в июне Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, при поддержке проекта GIZ, представило Концепцию внедрения рынка «зеленых» облигаций в Украине на 2020-2022 годы, что поможет привлечь в нашу страну инвестиции в экологически чистые проекты и снизить выбросы СО2.

По оценкам экспертов, рынок «зеленых» облигаций в Украине потенциально может привлечь до 73 млрд долл. инвестиций в экологически чистые проекты до 2030 года.

Справка УНИАН. «Зеленые облигации» - это такие облигации, поступления от размещения которых будут использоваться исключительно для финансирования или рефинансирования существующих или новых "зеленых" проектов, которые имеют соответствующие экологические преимущества.