Кабмин упростил открытие представительств иностранных компаний в Украине

По словам премьера, это немного упростит жизнь иностранным инвесторам.

Кабинет министров упростил процедуру открытия и регистрации представительств иностранных компаний в Украине, сообщил на брифинге после сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

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«Была упрощена процедура открытия и регистрации иностранных представительств. Это немного упростит жизнь нашим иностранным инвесторам. По нашему мнению, это маленький, но шаг, чтобы продемонстрировать, что мы думаем над тем, как привлекать инвестиции», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Гончарук заявил, что Украина для достижения цели роста валового внутреннего продукта на 40% в ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долл. инвестиций.