«Метинвест» Ахметова привлек $350 миллионов от выпуска евробондов

Группа одновременно провела две транзакции - тендер для держателей еврооблигаций по их выкупу на общую сумму до 440 млн долларов, а также новый выпуск еврооблигаций.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» успешно завершила транзакцию по продлению сроков погашения своих еврооблигаций, а чистые поступления от сделки составили около 350 млн долларов.

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«Дебютный выпуск группы в двух валютах, состоящий из траншей, номинированных в долларах и евро, продлил на 6,5 лет срок погашения облигаций объемом 944,515 млн долларов с погашением в 2023 году на сумму 440 млн долларов, в то время как чистые поступления от сделки составили около 350 млн долларов», - сказано в сообщении компании.

Сообщается, что группа одновременно провела две взаимосвязанные транзакции: тендер для держателей еврооблигаций выпуска объемом 944,515 млн долларов и сроком погашения в 2023 году по выкупу облигаций на общую сумму до 440 млн долларов, а также новый выпуск еврооблигаций, номинированных в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму 500 млн долларов со ставкой 7,75% годовых и продленный 5-летний транш на сумму 300 млн евро со ставкой 5,625% годовых.

Отмечается, что ставка доходности по траншу в долларах является самой низкой в истории группы, а срок погашения – самым длительным.

Согласно сообщению, дебютный транш в евро был выпущен с самым низким уровнем доходности, когда-либо достигнутым украинскими эмитентами (включая суверен), что помогло «Метинвесту» диверсифицировать валютную структуру своего долгового портфеля, значительно расширить базу инвесторов и улучшить ее качественный состав.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября «Метинвест» объявил о предложении выкупить еврооблигации на 440 млн долл. из выпуска на 944,5 млн долл. с погашением в 2023 году, а также о том, что компания намерена выпустить новые облигации.

В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 93% по сравнению с 2017 годом - до 1,188 млрд долл.

Общий долг группы по состоянию на 31 декабря 2018 года сократился на 9% по сравнению с 31 декабря 2017 года и составил 2,743 млрд долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).