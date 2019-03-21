Холдинг Ахметова и Новинского увеличил прибыль в 2 раза

«Метинвест» в 2018 году увеличил чистую прибыль до 1,2 млрд долл.

Материнская компания международной горно-металлургической группы «Метинвест» - Metinvest B.V. в 2018 году увеличила чистую прибыль на 93% по сравнению с 2017 годом - до 1,188 млрд долл., говорится в финансовых результатах компании за прошлый год.

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Согласно сообщению компании, выручка от реализации продукции группы в 2018 году увеличилась на 33% - до 11,88 млрд долл.

При этом показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений) «Метинвеста» за указанный период увеличился на 23% - до 2,513 млрд долл.

Рентабельность EBITDA в прошлом году сократилась до 21% против 23% в 2017 году.

Также сообщается, что общий долг группы по состоянию на 31 декабря 2018 года сократился на 9% по сравнению с 31 декабря 2017 года и составил 2,743 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 5,2 раза - до 617 млн долл. В 2016 году группа получила 118 млн долл. чистой прибыли против убытка в 1 млрд долл. годом ранее. В 2015 году компания «Метинвест» впервые в своей истории получила убыток, при этом в 2014 году ее прибыль составляла около 159 млн долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).