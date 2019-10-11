Банкиры договорились с МВФ и НБУ о снижении минимального капитала

Действующий закон устанавливает минимальный размер капитала не ниже 500 миллионов гривень.

Независимая ассоциация банков Украины договорилась с представителями технической миссии Международного валютного фонда и Национального банка о снижении минимального размера уставного капитала банка до 200 миллионов гривень с 500 миллионов гривень, установленных в настоящее время.

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Об этом сообщила исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова, ссылаясь на итоги рабочей встречи с экспертами миссии и руководителями ведущих банков.

"По результатам обсуждения и лоббирования НАБУ вопроса снижения требований к размеру минимального уставного капитала идея была поддержана НБУ и согласована миссией. Поэтому ждем официального урегулирования вопроса уже в ближайшем будущем", - написала Коробкова в соцсети Facebook.

По ее словам, также в ходе встречи обсуждались вопросы изменений в законодательство о банках и финансовом мониторинге, стресс-тестирования, буферного капитала.

Справка УНИАН. Действующий Закон Украины "О банках и банковской деятельности" устанавливает минимальный размер уставного капитала для банка не ниже 500 миллионов гривень.

Национальный банк в декабре 2017 года смягчил график докапитализации небольших банков, сдвинув срок пополнения финучреждениями капитала до 300 миллионов гривень до 11 июля 2020 года, до 400 миллионов гривень – до 11 июля 2022 года. Срок докапитализации банков до 500 миллионов гривень остался неизменным – до 11 июля 2024 года.

Согласно отчетности банков на 1 сентября, в Украине нет банков с уставным капиталом ниже 200 миллионов гривень, но у 30 финучреждений капитал ниже 300 миллионов гривень.