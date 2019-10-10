«Слуга народа» Дубинский отозвал законопроект о налоге на покупку валюты

По его словам, он провел опрос среди своих подписчиков.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский решил отозвать свой законопроект о введении сбора с наличных операций обмена валют.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых являются нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты.

- нет, не поддерживаю - 8K лайков, 79%

- да, поддерживаю - 2K лайков 21%

В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208", - написал он.

Дубинский также добавил, что в голосовании участвовали 10756 людей.

Как сообщал УНИАН, нардеп Александр Дубинский предлагал ввести в Украине сбор на развитие спорта по ставке 1% от сделки при покупке иностранной валюты в наличной форме.

По мнению автора законопроекта, введение сбора будет стимулировать граждан и бизнес проводить куплю-продажу валюты в безналичной форме, а банки – создавать условия клиентам для валютообменных операций в безналичной форме.