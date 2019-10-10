Гончарук провел встречу с банкирами: о чем говорили

На встрече присутствовали замминистра развития экономики Сергей Николайчук, глава Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек и руководители ряда украинских банков.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с руководителями украинских банков. Об этом сообщил советник главы правления «Правэкс Банка» Тарас Кириченко.

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«Завтрак банков НАБУ (Независимой ассоциации банков Украины) с премьером. Честный разговор об экономическом росте», - подписал Кириченко соответствующую фотографию на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно фотографиям, на встрече также присутствовали заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, глава Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек и руководители ряда украинских банков.

Впоследствии премьер Гончарук назвал диалог с банкирами продуктивным. «Создание условий для активизации кредитования банками реального сектора экономики - один из приоритетов деятельности правительства», - написал премьер в соцсети Facebook.

Он напомнил, что на прошлой неделе правительство подписало меморандум о сотрудничестве с Национальным банком. «Правительство планирует создать условия для Нацбанка, которые позволят ему навести порядок на рынке небанковских финансовых услуг, защитить банки от недобросовестной конкуренции», - добавил Гончарук.

По его словам, также в планах - приведение законодательства по регулированию финансовых инструментов и инвестиционных фондов в соответствие с директивами Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук в ходе первого выступления в Верховной Раде назвал одним из главных приоритетов нового правительства удешевление кредитов для развития экономики.

Впоследствии глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что снижение кредитных ставок в Украине до уровня 12% годовых является реальной задачей, но помимо снижения учетной ставки требуется имплементация закона о защите прав кредиторов, судебная реформа.