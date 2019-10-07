В Украину завозят контрабанды на $10 миллиардов в год - эксперты

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, по некоторым категориям товаров около 50-70% всего оборудования на территории Украины было завезено и продается нелегально.

Количество контрабанды, то есть нелегально ввезенного импорта, в Украине составляет в денежном эквиваленте более 10 млрд долларов ежегодно.

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Об этом сообщила по результатам круглого стола менеджер комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Куликова.

«Недавно было интересное исследование Ukraine Economic Outlook и по их оценкам, они подсчитали количество контрабанды, нелегально ввезенного импорта в целом, не только по технике и электронике, по их оценкам это около 10 млрд долл. ежегодно, и из этого всего объема бытовая техника и электроника - это больше 20%. То есть действительно очень много», - сказала она.

Куликова также отметила, что, по оценкам комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации, в некоторых категориях товаров около 50-70% всего оборудования на территории Украины было завезено и продается нелегально.

Как сообщал УНИАН, Президент Владимир Зеленский надеется, что до конца 2019 года контрабанда в Украине будет прекращена.

Ранее он заверил, что объемы контрабанды уже существенно уменьшились.

В конце августа советника президента Олег Устенко заявлял, что ликвидация контрабанды и увеличение экспорта позволит обеспечить рост экономики Украины до 7% ежегодно. По словам Устенко, остановка контрабандных потоков позволит аккумулировать несколько миллиардов долларов в год и соответственно обеспечит дополнительный импульс для роста экономики страны.