Советник Зеленского рассказал, что ускорит рост экономики Украины до 7%

По словам советника президента Олега Устенко, остановка контрабандных потоков позволит аккумулировать несколько миллиардов долларов в год и соответственно обеспечит дополнительный импульс для роста экономики страны.

Ликвидация контрабанды в Украине и качественная работа послов в части создания предпосылок для увеличения объемов экспорта товаров позволят обеспечить ожидаемые президентом Украины Владимиром Зеленским до 7% роста экономики Украины ежегодно.

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Такое мнение выразил на своей странице в сети Facebook советник президента по макроэкономической политике, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Если посол в каждой отдельной стране не в состоянии увеличить наш экспорт в страну своего пребывания в тех темпах роста, о которых говорит президент и премьер (минимум 5% в год), он может паковать свои чемоданы назад в Киев. Стране нужен рост. И кандидатов на замену более чем достаточно", - написал Устенко.

Кроме того, по его словам, остановка контрабандных потоков позволит аккумулировать несколько миллиардов долларов в год и соответственно обеспечит дополнительный импульс для роста экономики страны.

"Важный экономический тезис нового главы СБУ – СБУ в состоянии остановить контрабанду, а это несколько миллиардов долларов в ежегодном измерении. С такими деньгами можно создать необходимое фискальное пространство для стимулирования экономики и обеспечить дополнительные импульсы для роста страны до тех желанных 5%-7% в год, о которых говорит президент и премьер", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП.

Национальный банк в июле повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Также повышен прогноз на 2020 год - до 3,2% с 2,9%, прогнозируемых ранее, тогда как прогноз на 2021 остался неизменным - 3,7% роста.