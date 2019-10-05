Партии получат от государства более 467,3 миллиона гривень компенсации за предвыборную агитацию

ВО "Батькивщина" возместят более 87,2 млн грн, "Голосу" - более 105,6 млн грн, "Европейской солидарности" - почти 99,5 млн грн, "Оппозиционный платформе - За жизнь" - более 60,3 млн грн , "Слуге народа" - более 114,6 млн грн.

Центральная избирательная комиссия постановила возместить из государственного бюджета политическим партиям более 467,3 млн грн, какие партии потратили на предвыборную агитацию во время парламентской кампании. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании. Читайте такжеРада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов предпринимателями Комиссия постановила за счет средств государственного бюджета возместить политическим партиям, которые участвовали в распределении депутатских мандатов на внеочередных выборах народных депутатов, расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации. Так, общая сумма возмещений составляет 467 млн 327 тыс. 638 грн 83 коп.: партия «ВО «Батькивщина» получит 87 млн 214 тыс. 297 грн 80 коп., "Голос" - 105 млн 669 тыс. 560 грн, "Европейская солидарность" - 99 млн 494 тыс. 126 грн 81 коп., "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60 млн 309 тыс. 381 грн 40 коп., "Слуга народа"- 114 млн 640 тыс. 272 грн 82 коп.

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