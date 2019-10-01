Доллар подорожал после падения: свежие курсы валют

Национальный банк Украины на вторник, 1 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,20 грн/долл., к евро – на уровне 26,35 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2419.7474 (30 сентября – 2408.2809)

100 EUR – 2634.8629 (30 сентября – 2633.4552)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины 30 сентября к закрытию торгов установились на уровне 24,34/24,38 грн/долл., что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро к закрытию торгов установились на уровне 26,53/26,58 грн/евро, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.