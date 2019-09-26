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Миссия МВФ завершает свою работу в Киеве

13:08, 26 сентября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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"Сегодня заключительный день работы миссии, и встречи продолжаются", - сообщили УНИАН в украинском представительстве МВФ.

По информации представительства, заявление по итогам работы миссии ожидается завтра, 27 сентября.

В представительстве МВФ не стали комментировать публикации в СМИ о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии относительно новой программы из-за ситуации вокруг "ПриватБанка", возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

Как сообщал УНИАН, очередная оценочная миссия МВФ начала свою работу в Киеве 11 сентября. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство начинает переговоры с Фондом о новой программе, рассчитывая на ее старт к концу года.

В Национальном банке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

Министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом от 6 до 20 миллиардов долларов сроком от 2 до 4 лет.

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Теги: #миссия МВФ#сотрудничество с МВФ