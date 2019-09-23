Нацкомиссия по ценным бумагам остановила оборот акций "Укрсоцбанка"

Соответствующее решение комиссия приняла 19 сентября.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) остановила оборот простых именных акций "Укрсоцбанка".

Читайте такжеНБУ будет наказывать банки за отказ принимать изношенные купюры

Как сказано на сайте НКЦБФР, соответствующее решение комиссия приняла 19 сентября.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Национальный банк Украины разрешил присоединение «Укрсоцбанка» к «Альфа-Банку» по упрощенной процедуре. В результате реорганизации «Альфа-Банк» станет правопреемником всех прав и обязательств «Укрсоцбанка» относительно его клиентов и контрагентов.

Справка УНИАН. Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.

«Альфа-Банк» (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в десятку крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».