В Госказначействе похвастались ростом поступлений ЕСВ

В августе поступления ЕСВ увеличились на 20% - до 21,9 миллиарда гривень.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-августе 2019 года составили 176,5 миллиарда гривень.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления ЕСВ выросли на 31,4 миллиарда гривень, или на 21,7%.

В частности, только в августе поступления ЕСВ составили 21,9 миллиарда гривень, что на 20%, или на 3,6 миллиарда гривень, превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной казначейской службы Украины, поступления ЕСВ в январе-августе 2018 года составили 145,12 миллиарда гривень.

По данным Государственной фискальной службы Украины, по итогам 2018 года поступления ЕСВ увеличились по сравнению с 2017 годом на 26,1%, или на 47,2 миллиарда гривень, до 228 миллиардов гривень.