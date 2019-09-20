Курс доллара продолжает бить антирекорды: гривня укрепилась еще на 15 копеек

Наличный курс доллара в банках опустился до минимального за последние три года.

Сегодня, 20 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 15,0 копейки и составляет 24,3690 гривни.

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Об этом сообщает LIGA.net.

"Курс продажи упал на 11,5 копейки – до 24,6977 гривни. Максимальный курс покупки составил 24,65 гривни, минимальный курс продажи – 24,46 гривни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средний курс покупки евро упал на 10,5 копейки и составляет 26,8590 гривни. Средний курс продажи упал на 8,97 копейки до 27,3627. Продать евро дороже можно за 27,3 гривни, купить дешевле – за 27,1 гривни.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 копейки и составляет 3,451 гривни за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 копейки и составляет 3,890 гривни. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,78 гривни за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 гривни.