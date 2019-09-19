Гривня на взлете: доллар снова обновил трехлетний минимум
18:06, 19 сентября 2019Финансы
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Официальный курс НБУ на пятницу, 20 сентября, установлен на уровне 24,62 грн/долл.
Гривня по официальному курсу к доллару снова обновила трехлетний максимум / фото УНИАН
Национальный банк Украины на пятницу, 20 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,62 грн/долл.
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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 19 сентября, на уровне 24,67 грн/долл.
Официальный курс к евро на 20 сентября установлен на уровне 27,24 грн/евро.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,55/24,58 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,15/27,19 грн/евро, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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