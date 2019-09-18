Рада изменила договор со Швейцарией об избежании двойного налогообложения

Предусмотрено увеличение ставок налогообложения процентов и роялти с нуля до 5%, дополнение новой статьей относительно усовершенствования процедуры взаимного согласования.

Верховная Рада ратифицировала протокол между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в Конвенцию между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

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За принятие соответствующего закона о ратификации проголосовали 307 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, докладывая по законопроекту №0004, что соглашение позволит противодействовать размытию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения.

"Протокол был подписан 24 января 2019 года в Давосе. Он соответствует современным стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, правилам противодействия размытию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения. Этими правилами предусмотрено увеличение ставок налогообложения процентов и роялти с нуля до 5%, дополнение новой статьей относительно усовершенствования процедуры взаимного согласования. А также предусмотрено расширение механизмов обмена информацией", - подчеркнул он.