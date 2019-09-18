"Ощадбанк" получил исполнительные документы для взыскания с России $1,3 миллиарда

Полученные документы являются основанием для выполнения решения Международного арбитража на территории Украины.

Государственный "Ощадбанк" получил исполнительные документы по определению Киевского апелляционного суда, признавшего решение Международного арбитража о взыскании с Российской Федерации в пользу банка компенсации убытков в результате аннексии Крыма.

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Как сообщили в пресс-службе банка, полученные документы являются основанием для выполнения решения арбитража на территории Украины и возмещения убытков в размере около 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

Отмечается, что "Ощадбанк" осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов.

Справка УНИАН. В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации. С 7 августа 2014 года Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

В ноябре 2018 года Международный арбитраж в Париже принял беспрецедентное решение о взыскании с Российской Федерации в пользу украинского государственного "Ощадбанка" компенсации убытков в результате аннексии Крыма. Арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. По информации банка, с момента этого решения ежедневно начисляется порядка 97 тысяч долларов штрафных санкций.