Во вторник в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро

Официальный курс НБУ на 17 сентября: 100 USD – 2477,1443 гривни; 100 EUR – 2732,5379 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2477,1443 (16 сентября – 2471,0681)

100 EUR – 2732,5379 (16 сентября – 2741,8972)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 24,78/24,80 гривни/доллар, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,30/27,32 гривни/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.