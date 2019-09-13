Гаага приняла промежуточное решение в пользу "ПриватБанка" против России по активам в Крыму

Суд отказал РФ в требовании пересмотра вопросов юрисдикции и нарушения обязательств.

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала Российской Федерации в требовании пересмотра вопросов юрисдикции и нарушения обязательств по иску "ПриватБанка" в деле об экспроприации активов финучреждения в Крыму после аннексии РФ полуострова.

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"ПриватБанк" рад сообщить, что 12 сентября Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации, отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года", - сообщили в пресс-службе банка.

В банке напомнили, что дело в арбитраже было начато «ПриватБанком» 13 апреля 2015 года за нарушение РФ обязательств по отношению к банку по активам в Крыму по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенному между Украиной и РФ.

"Российская Федерация не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений. Сейчас Российская Федерация назначила своих представителей в суде, и производство продолжит свой переход к следующему этапу", - подчеркнули в банке.

Как сообщал УНИАН, постоянная палата третейского суда в Гааге в феврале текущего года официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу "ПриватБанка" и против Российской Федерации в деле об экспроприации активов банка в Крыму после аннексии РФ полуострова. "ПриватБанк" намерен получить возмещение в размере более 1 миллиарда долларов США.

В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации.

В августе 2014 года Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.