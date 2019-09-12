Сколько зарабатываем: зарплата в долларах в Украине ниже, чем в половине стран СНГ (инфографика)

В рейтинге стран СНГ впереди Украины — РФ, Беларусь, Казахстан и Молдова.

Средняя зарплата в Украине превысила докризисный июльский показатель и приблизилась к исторически рекордной отметке, которая была в декабре 2013 года, однако по-прежнему остается ниже, чем в половине стран СНГ.

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Об этом говорится в публикации ЭП.

"С укреплением гривни к доллару в 2019 году июльская средняя зарплата в Украине стала наибольшей в истории для этого месяца в долларовом эквиваленте", - говорится в публикации.

В то же время украинская средняя зарплата в номинальном долларовом выражении остается ниже, чем в половине стран СНГ.

"В рейтинге стран СНГ впереди Украины — РФ, Беларусь, Казахстан и Молдова. Украинская средняя начисленная зарплата выше, чем во всех остальных среднеазиатских и южнокавказских странах, кроме Грузии, но она уже не в СНГ", - отмечает автор публикации.

Отметим, что долларовый размер зарплаты — один из показателей уровня экономического развития страны. Он является не только объектом сравнений и составления рейтингов, но и имеет значение для определения покупательной способности населения и, что важно для Украины, для анализа потоков трудовой миграции.

Напомним, в июле 2019 года реальная зарплата выросла на 9,5% по сравнению с июлем 2018 года.

В июне 2019 года реальная заработная плата в Украине выросла на 8,1% по сравнению с июнем 2018 года.

По итогам апреля в Украине среди 5 топовых отраслей лидером по размеру зарплат стала сфера информации и телекоммуникаций.