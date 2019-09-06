Фонд госимущества обещает перечислить в бюджет 1,5 миллиарда гривень

Годовой план поступлений от аренды государственного имущества фонд уже выполнил на 90%.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) до конца года перечислит в бюджет страны около 1,5 миллиарда гривень.

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Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Годовой план поступлений от аренды государственного имущества Фонд уже выполнил на 90%. По состоянию на начало сентября мы перечислили в бюджет страны 1 миллиард и 61 миллион гривень", - написал он.

Трубаров также отметил, что к началу октября фонд закроет плановый показатель в 1,2 миллиарда гривень и до конца года перечислит в бюджет около 1,5 миллиарда гривень.

"Это хороший показатель, учитывая устаревшее законодательство по аренде государственного имущества и нежелание министерств и ведомств передавать в фонд новые объекты для аренды", - добавил глава Фонда госимущества.

Как сообщал УНИАН, 19 августа глава Фонда госимущества Трубаров сообщил о том, что поступления от аренды государственного имущества в Украине с начала года составили 1,04 миллиарда гривень.