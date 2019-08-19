Госбюджет уже получил от аренды госимущества более миллиарда гривень

Глава Фонда госимущества уверен, что Фонд перевыполнит годовой план поступлений в 1,2 млрд грн уже к концу сентября, а до конца года поступления в бюджет страны от аренды госсобственности приблизятся к отметке в 1,5 млрд грн.

Поступления в государственный бюджет от аренды госимущества в Украине с начала текущего года составили 1,04 млрд грн.

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Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

«Рубеж в миллиард гривен пройден. Фонд государственного имущества перечислил в бюджет страны 1,04 млрд грн за аренду государственного имущества», - написал он.

Также Трубаров добавил, что Фонд выполнит годовой план в 1,2 млрд грн уже к концу сентября, а до конца года поступления в бюджет страны от аренды госсобственности приблизятся к отметке в полтора миллиарда гривен.

Как сообщал УНИАН, годовой план поступлений от аренды государственного имущества в Украине на 2019 год составляет 1,2 млрд грн.

По итогам 2018 года от аренды госимущества в бюджет поступило 1,5 млрд грн.