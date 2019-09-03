В среду в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро

Официальный курс НБУ на 4 сентября: 100 USD – 2529,6865 гривни; 100 EUR – 2766,7181 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2529,6865 (3 сентября – 2526,3473)

100 EUR – 2766,7181 (3 сентября – 2770,8977)

Сегодня, 3 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,24/25,26 гривни/доллар, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,63/27,65 гривни/евро, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.