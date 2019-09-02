Во вторник в Украине подорожают доллары и евро
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2526,3473 (2 сентября – 2514,4111)
100 EUR – 2770,8977 (2 сентября – 2774,9041)
В понедельник, 2 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,28/25,30 гривни/доллар, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,72/27,74 гривни/евро, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.