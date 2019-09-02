Создание Службы финансовых расследований выходит на практический уровень - Аваков

Министр внутренних дел добавил, что при создании СФР должны быть ликвидированы профильные подразделения Государственной фискальной службы и СБУ.

Создание Службы финансовых расследований, которую Министерство внутренних дел Украины системно инициировало еще с 2017 года, выходит на практический уровень.

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Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 2 сентября, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Получили от МВД проект, которым ликвидируется экономическое подразделение Нацполиции. Полиция больше не будет вмешиваться в деятельность бизнеса. В ближайшее время мы ожидаем, что парламент примет законопроект о создании специального органа, который будет заниматься преступлениями в экономической сфере. Также ждем симметричных действий от СБУ", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Служба финансовых расследований станет аналитическим центром, который привлечет лучшие кадры из всех ведомств. Сейчас алгоритм согласован с Министерством финансов и утвержден постановлением Кабинета министров", - сказал Аваков.

Также министр внутренних дел добавил, что при создании Службы финансовых расследований должны быть ликвидированы профильные подразделения Государственной фискальной службы и СБУ.

"В рамках стратегии создания единого государственного органа по противодействию преступлениям в финансовой, налоговой и экономической сферах МВД принято решение о ликвидации соответствующего подразделения Национальной полиции. Проектом постановления предлагается ликвидировать как юридическое лицо публичного права Департамент защиты экономики Национальной полиции как межрегиональный территориальный орган Нацполиции", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 23 августа на коллегии МВД Аваков предложил принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции. Сегодня это решение было поддержано на заседании правительства.