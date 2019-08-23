Гривня уходит праздновать День Независимости с курсом 25,12 за доллар
18:23, 23 августа 2019Финансы
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Нацвалюта на межбанке 23 августа просела к доллару на 5 копеек – до 25,09/25,12 грн/долл.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 23 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,09/25,12 грн/долл., что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,77/27,80 грн/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Национальный банк на вторник, 27 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,06 грн/долл., к евро – на уровне 27,73 грн/евро.
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