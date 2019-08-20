"Это аферисты": Нефедов о "посредниках", предлагающих за деньги урегулировать проблемы на таможне

Глава Государственной таможенной службы заверил, что не ощущает политического давления и ни с кем не согласовывает свои назначения в службе.

Председатель Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов назвал аферистами всех, кто предлагает урегулировать проблемы на таможне за деньги от его имени.

"Я не чувствую политического давления. Я ни с кем не согласовываю свои назначения, не обсуждаю каких-то конкретных кандидатов. Нет никаких посредников, которые представляются, что от меня. Хочу заверить, что это аферисты", - сказал Нефедов во время встречи с бизнесом, организованной Торгово-промышленной палатой Украины.

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Руководитель Таможенной службы напомнил, что ранее просил присылать ему лично сообщения о фактах коррупции на таможнях и другие нарушения, в результате получил более тысячи жалоб, большинство из которых касалась нарушений при растаможке автомобилей.

"Мне пришло около тысячи жалоб относительно автомобилей, еще примерно 50 жалоб о том, что где-то собирают из маршрутки по 50 грн и где-то плохие гардеробные. И мне пришло только два кейса, где есть реальная фабула, которую можно проверить и на которую можно отреагировать", - сказал Нефедов.

По его словам, одно из таких дел уже направлено в правоохранительные органы.

Кроме того, глава Таможенной службы сообщил о планах запустить электронную систему жалоб по аналогии с существующей Dozorro в публичных госзакупках - с возможностью оставить жалобу онлайн и отслеживать статус ее обработки.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов попросил писать ему лично в социальную сеть Facebook о любых случаях вымогательства, скрытом бизнесе таможенников и других нарушениях в работе таможенного ведомства.

Также Нефедов призвал сотрудников таможни работать по новым прозрачным правилам, и в случае оказания на них давления сообщать лично ему об этих фактах.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака.

После разблокировки конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.