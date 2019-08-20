"Это аферисты": Нефедов о "посредниках", предлагающих за деньги урегулировать проблемы на таможне
Председатель Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов назвал аферистами всех, кто предлагает урегулировать проблемы на таможне за деньги от его имени.
"Я не чувствую политического давления. Я ни с кем не согласовываю свои назначения, не обсуждаю каких-то конкретных кандидатов. Нет никаких посредников, которые представляются, что от меня. Хочу заверить, что это аферисты", - сказал Нефедов во время встречи с бизнесом, организованной Торгово-промышленной палатой Украины.
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Руководитель Таможенной службы напомнил, что ранее просил присылать ему лично сообщения о фактах коррупции на таможнях и другие нарушения, в результате получил более тысячи жалоб, большинство из которых касалась нарушений при растаможке автомобилей.
"Мне пришло около тысячи жалоб относительно автомобилей, еще примерно 50 жалоб о том, что где-то собирают из маршрутки по 50 грн и где-то плохие гардеробные. И мне пришло только два кейса, где есть реальная фабула, которую можно проверить и на которую можно отреагировать", - сказал Нефедов.
По его словам, одно из таких дел уже направлено в правоохранительные органы.
Кроме того, глава Таможенной службы сообщил о планах запустить электронную систему жалоб по аналогии с существующей Dozorro в публичных госзакупках - с возможностью оставить жалобу онлайн и отслеживать статус ее обработки.
Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов попросил писать ему лично в социальную сеть Facebook о любых случаях вымогательства, скрытом бизнесе таможенников и других нарушениях в работе таможенного ведомства.
Также Нефедов призвал сотрудников таможни работать по новым прозрачным правилам, и в случае оказания на них давления сообщать лично ему об этих фактах.
Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.
По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины.
Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака.
После разблокировки конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.